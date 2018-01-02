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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 12:21:45ص
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقاءه مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومحافظ البيضاء علي المنصوري ورئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام.
باكستان ردا على ترامب: الأموال الأمريكية لم تكن عملا خيريا
انتقد وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين مشيرا إلى أن الأموال التي قدمتها واشنطن لبلاده لم تكن عملا خيريا.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
الدوري الإنجليزي الممتاز..مانشستر يونايتد يضع حدًا للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون
تخلّص فريق مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء امس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[02/يناير/2018] حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم خمس غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي.
سبأ
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