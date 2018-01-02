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قنص أربعة جنود سعوديين وقصف تجمعاتهم في نجران وجيزان
[02/يناير/2018] جيزان - سبأ:
قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية أربعة جنود سعوديين ودكت تجمعات لهم في نجران وجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت أربعة جنود سعوديين في جبل الدخان وشرق موقع المعنق وفي موقع الكرس بجيزان.
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في راس الحبرة ومعسكر المعطن وقرية قوى بجيزان ، كما دكت تجمعات أخرى في رقابة نهوقة بنجران وكبدت العدو خسائر فادحة.
سبأ