|
العثور على 13 جثة لجنود سعوديين قتلوا في مواجهات بعسير
[02/يناير/2018] عسير - سبأ:
عثرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم على ثلاثة عشر جثة لجنود سعوديين لقوا مصرعهم في مواجهات بعسير.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم العثور على ثلاثة عشر جثة لجنود سعوديين قتلوا أثناء مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية شهدتها منطقة مجازة خلال الساعات الماضية.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة.
سبأ