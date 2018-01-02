اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش الأوضاع الصحية [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع صحي بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عباد، أوضاع القطاع الصحي والإنساني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفيات صنعاء.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الأمانة لقطاع الخدمات علي السقاف ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور عبدالله العرشي ومسئولي مكاتب الصحة بمديريات الأمانة العشر إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة بالأمانة واحتياجاته الطارئة لضمان استمرار أداء عمله وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار العدوان.



واستعرض الاجتماع ما تتعرض له المستشفيات من مخاطر جراء استمرار قصف طيران العدوان للعاصمة صنعاء ودور المراكز الصحية في توفير الخدمات الصحية وحملة مكافحة وباء الكوليرا.



وفي الاجتماع أشاد أمين العاصمة بجهود الكوادر الصحية بصنعاء وصمودها خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من ألف يوم.



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة لمتابعة الوضع الصحي والوبائي في مختلف مديريات الأمانة وتقييم الجاهزية الكاملة للمستشفيات والمراكز الصحية للاستمرار في مكافحة وباء الكوليرا .. مؤكدا استعداد قيادة أمانة العاصمة حل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل في القطاع الصحي بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المديريات.



ودعا أمين العاصمة المنظمات الإنسانية والجهات المانحة وذات العلاقة إلى الاضطلاع بواجبها الإنساني وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات والمنشات الصحية بالأجهزة الطبية والمعدات والمستلزمات الطبية والمحاليل المطلوبة لمعالجة الأمراض ولمكافحة الكوليرا.



بدوره استعرض مدير مكتب الصحة بالأمانة الأضرار التي تعرض لها القطاع الصحي بأمانة العاصمة والصعوبات التي تواجهه والاحتياجات الطارئة التي تمكنه من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار تدفق النازحين للعاصمة جراء العدوان الغاشم وما أضافته من أعباء كبيرة ليس على القطاع الصحي وإنما على مختلف القطاعات.

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