محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بشركة الخطوط الجوية اليمنية

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي ، سير العمل في شركة الخطوط الجوية اليمنية وآلية تطويرها عملها خلال الفترة المقبلة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر ونائب المدير العام لشئون التشغيل علي الشامي ومدير إدارة تقنية المعلومات بالشركة محمد الفيشي، إلى الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالشركة في ظل استمرار العدوان والحصار.



واستعرض الاجتماع الانجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي وخط آلية عمل لعام 2018م، وما يتعرض طيران الخطوط الجوية اليمنية من إقصاء من خلال ما تفرضه دول تحالف العدوان في الوقت والزمن المحدد والقصير وغير القانوني أثناء وصولها أو مغادرتها بالمسافرين إلى عمان والقاهرة والضغط في نقلها للمسافرين الواصلين والمغادرين اليمنيين بأعداد كبيرة من مطاري عدن وسيئون.



وأكد وزير النقل أن خطط وبرامج الشركة خلال العام الحالي ستحظى باهتمام من قبل الوزارة .. مشيدا بجهود التي تبذلها شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الرسمي للجمهورية اليمنية والخدمات التي تقدمها للمسافر اليمني في ظل استمرار العدوان ووسط صمت دولي مخزي ومعيب.



ولفت إلى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية وما يفرضه من حصار جائر منذ أكثر من ألف يوم لم يحقق سوى استهداف الأطفال والنساء والشيوخ .. مؤكدا أن الشعب اليمني عبر التاريخ لم ولن يركع لأي غازي أو معتدي.

سبأ [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:سبأ