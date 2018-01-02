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مناقشة آلية تطوير التعليم الفني والمهني في الحديدة
[02/يناير/2018] الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، آلية تطوير التعليم الفني والإستفادة من مخرجاته في مختلف التخصصات.

وفي الاجتماع أكد المحافظ الهيج ضرورة تجويد مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ليكون السوق التجاري من يبحث عن خريجي المعاهد للاستفادة من خبراتهم في تطوير وتأهيل منتجاتهم ومعداتهم الصناعية.

من جانبه أكد الدكتور الحوالي الأهمية التي يحتلها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في المجتمع نظرا للتخصصات التي يحتويها والمخرجات التي يرفد بها المجتمع.

وأشار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة التدريب والتأهيل في التخصصات التي تعمل فيها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وجعل المعاهد الصناعية والتجارية والمهنية مراكز تدريب تتخرج منها الكوادر في المجالات الفنية والمهنية.

فيما أشار محافظ الحديدة حسن الهيج إلى أهمية الإستفادة من الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية العاملة في المحافظة من خلال ربط علاقات قوية مع تلك الجهات وجعل السوق التجاري هو المكان الذي يذهب اليه خريجي المعاهد المهنية والفنية.

وكان محافظ الحديدة ونائب وزير التعليم الفني ومعهما مدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي ومدير عام مديرية الميناء علي يحيى عبيد ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني حسن عبد الباري هديش .. تفقدوا سير العملية التعليمية بمعهد الحالي التقني والصناعي بمديرية الحالي.

واستمعوا خلال الزيارة التي شارك فيها نائب مدير مكتب التعليم الفني ياسر يماني ورئيس ملتقى التعليم الفني والتدريب المهني عميد معهد الآليات محمد ناصر الفقيهي، إلى الوضع الدراسي بالمعهد والأقسام التي يشملها المعهد ودورها في رفد السوق المحلي بكوادر فنية مؤهلة.

إلى ذلك افتتح محافظ الحديدة ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليوم الكلية التطبيقية ومركز الإستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع محافظة الحديدة.

وطافا بأقسام الكلية والمركز واستمعا من مدير فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل منصر ومدير مركز الاستشارات والتنمية بالجامعة أحمد يحيى مقبول إلى ما تحتويه الكلية والمركز من أقسام علمية في خدمة طلاب الجامعة ومن خارجها الراغبين الإلتحاق بها وخاصة في أقسام القبالة وطب الطوارئ ومساعد طبيب وفني الأسنان والجرافيكس.

سبأ
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