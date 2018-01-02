وقفات بمدارس حفاش بالمحويت بمرور ألف يوم من العدوان المحويت - سبأ:

نظمت بمدارس مديرية حفاش محافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية بمرور ألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد الطلاب المشاركون في الوقفات استمرار تعبيرهم عن الصمود من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية سواء في مدارس البنين أو البنات وإقامة الأنشطة المحفزة على التعليم بإعتباره أحد الجبهات الأساسية التي لا تقل أهمية عن جبهات الشرف والبطولة.



وأشادوا بالإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات .. معتبرين الصمود في مواجهة العدوان من أكثر من ألف يوم، دليل على قدرة الشعب اليمني في دحر المعتدين والتصدي لمخططاته مهما كانت إمكانيات العدو التدميرية.



تخلل الوقفات عروض مسرحية وقراءة بيان استنكر تغاضي المجتمع الدولي لجرائم العدوان التي يرتكبها يوميا بحق اليمنيين في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.؟

سبأ [02/يناير/2018]سبأ