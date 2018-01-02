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الأسهم الأوروبية تسجل بداية متعثرة في 2018 مع انخفاض قطاع التعدين
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  اقتصاد
الأسهم الأوروبية تسجل بداية متعثرة في 2018 مع انخفاض قطاع التعدين
[02/يناير/2018]
لندن - سبأ:

انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام الجاري اليوم الثلاثاء وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب موجة ارتفاع قوية، بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافيا لوقف الانخفاض.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة فيما انخفض المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.3 في المائة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6 في المائة.. وتراجعت أسهم ريو تينتو وباسف وبي.إتش.بي بيليتون.

وارتفع قطاع التعدين إلى أعلى مستوى في 5 سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.

وقدم النفط الذي سجل أعلى بداية في مستوى تداولات السنة منذ عام 2014 الدعم للمؤشر مع ارتفاع أسهم شركات النفط الكبيرة في أنحاء المنطقة بالتزامن مع ارتفاع الخام.. وكانت شتات أويل وتوتال من بين أكبر الشركات الرابحة.

وارتفعت أيضا أسهم الشركات المالية إذ كانت أسهم سانتاندر وأوني كريديت من بين أقوي أسهم البنوك أداء.

وفي تحركات لافتة للنظر، انخفضت أسهم لوفتهانزا 6.3 في المائة بعد أن اتفقت شركة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية على شراء شركة الطيران نيكي النمساوية المتعثرة التابعة لاير برلين.

وانسحبت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من اتفاق لشراء أصول نيكي في منتصف ديسمبر بسبب مخاوف بشأن المنافسة.

وبحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.39 في المائة وداكس الألماني 0.77 في المائة.

سبأ
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