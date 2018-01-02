محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش سير العمل بقطاع البلديات صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عباد، الجوانب المتعلقة بسير أعمال النظافة وإزالة المخلفات والعشوائيات في شوارع وأحياء مديريات الأمانة العشر.



واستمع الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع البلديات والبيئة المهندس عايض الشميري ووكيل قطاع الوحدات الإدارية علي القفري، من مدراء وأمناء عموم المديريات ومدراء مناطق النظافة بالمديريات إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العمل وتحول دون منع حدوث المخالفات في أرصفة طرق وشوارع المديريات، بالإضافة إلى الحلول والمعالجات المطلوبة لإزالتها.



وأكد أمين العاصمة على أهمية الجهود التي يبذلها قطاع النظافة في مختلف مديريات أمانة العاصمة للحفاظ مظهر صنعاء الحضاري والتاريخي.



وقال عباد " علينا أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار وهو ما يحتم على الجميع القيام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن".



وأشار أمين العاصمة إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى شرعت السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالأمانة في تنفيذ إجراءات وخطة عاجلة لرفع مستوى الأداء للعام ٢٠١٨م على ضوء نتائج تقييم الأداء للعام الماضي بما يكفل إحداث نقلة نوعية في الجوانب الخدمية والتنموية، وأهمها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الإشكاليات الراهنة في البني التحتية خاصة بقطاعات النظافة والمياه والصرف الصحي، والإشغال وغيرها.



وأكد عباد على أهمية تطبيق قانون النظافة وضبط المخالفين بما يسهم في الحد من المخالفات وإظهار العاصمة بالمظهر اللائق بها كعاصمة لليمن الموحد.



وأشار إلى أنه تم مؤخرا البدء في تنفيذ حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات المتكدسة في شوارع وأحياء أمانة العاصمة وإزالة الأسواق العشوائية والبسطات من الأرصفة بما يعيد الوجه الجمالي والحضاري للعاصمة صنعاء.



كما وجه عباد بالاهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء والجزر الوسطية وتنظيم وتشجير أكبر مساحة منها ولتكون واحة للزوار من مختلف مديريات الأمانة لقضاء أوقات فراغهم.



وشدد على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الصعوبات والاستمرار في تأدية المهام كل في موقعه في أعمال النظافة وإزالة المخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة.. مؤكدا أن المرحلة الفترة القادمة ستكون مرحلة تقييم مستوى الأداء والانضباط في كل منطقة على حدة وتلافي جوانب القصور في الأداء.



وأشار أمين العاصمة إلى أن قيادة السلطة المحلية بالأمانة ستعمل على تذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه قطاع النظافة بما من شأنه الارتقاء بمستوى النظافة بمديريات الأمانة.



كما أكد تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع وبقية القطاعات الخدمية والمكاتب التنفيذية بالأمانة من أجل استمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشاد عباد بجهود العاملين في الميدان في جميع المرافق التابعة للأمانة من عمال نظافة وأشغال وحدائق ومرور وأمن ومدراء مديريات ومكاتب تنفيذية وأعضاء المجالس المحلية خلال الفترة الماضية الذين عملوا بجد وإخلاص وبشكل متواصل.



حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة المساعد للشئون القانونية هاشم الوزير والوكيل المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي ومدير مشروع النظافة جمال جحيش ومدير الآليات والمعدات بقطاع البلديات عامر رفيق وعدد من المعنيين.

سبأ [02/يناير/2018]سبأ