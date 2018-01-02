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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - يناير - 2018 الساعة 05:04:57م
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محافظ ذمار يلتقي عدد من الشخصيات الاجتماعية بمديرية ميفعة عنس
[02/يناير/2018]
ذمار - سبأ:
 التقى محافظ محافظة ذمارمحمد حسين المقدشي عدد من الشخصيات الاجتماعية في مديرية ميفعة عنس وفي مقدمتهم عضو مجلس النواب نجيب احمد الورقي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز دور الشخصيات الاجتماعية في تعزيز الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

واكد المحافظ على الدور الذي تمارسه الشخصيات الاجتماعية والوجهاء في مديرية ميفعة عنس في تعزيز دور الاجهزة الامنية ومساندتها في مختلف المهام.

واشار الى اهمية تضافر الجهود لتطبيع الاوضاع وتضافر الجهود لحل مختلف القضايا في المديرية وخصوصا قضايا الثأر وبما يسهم في توحيد الصفوف لمواجهة الاخطار التي تهدد امن المديرية والمحافظة.



حضر اللقاء مدير امن المحافظة العميد أحمد ادريس ومدير المالية عبدالله الثلايا.

سبأ
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