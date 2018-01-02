محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة قضايا الحفاظ على الحوض المائي بذمار



ذمار - سبأ:

ناقشت لجنة الحوض المائي بذمار في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد حسين المقدشي رئيس اللجنة عددا ً من القضايا المتعلقة بإدارة الحوض المائي بذمار والاخطار التي تتهدده.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق، اكد المحافظ المقدشي على اهمية الحفاظ على الحوض المائي من الاستنزاف الجائر كون الثروة المائية هي ملك للاجيال القادمة ومسؤولية الحفاظ عليها تتطلب تضافر جهود الجميع.



وأكد على الدور المعول على اعضاء لجنة الحوض المائي وفي مقدمتهم مكتب الهيئة العامة للموارد المائية وادارة امن المحافظة في الحفاظ على الحوض المائي ومنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين وتنظيم حركة الحفارات ومنع وإخراج الحفارات غير المرخصة والتي تخالف القانون.



وأشار إلى ان الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات ولابد من تكاتف الجهود لتعزيز دور هيئة الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.



واقرت اللجنة تفعيل قرار منع الحفر في الاحواض المائية الحرجة خصوصا في حرم حوض مياه الشرب في مدينة ذمار، كما أقرت اضافة عدد من الجهات الى عضوية اللجنة على ان يصدر بهم قرار من محافظ المحافظة بما يسهم في انجاح مهام اللجنة.



واكد الاجتماع على اهمية وضع ضوابط لحماية الحوض المائي من التلوث.. مشدداً على ضرورة تعاون قيادات المديريات لمساندة جهود هيئة الموارد المائية لضبط الحفارات المخالفة.



وكان مدير عام فرع الموارد المائية المهندس عبدالغني المختار قدم شرحا عن طبيعة مهام المكتب والدور المناط بلجنة إدارة الحوض المائي التي صدر بتشكيلها قرار من وزير المياه والبيئة والتي تهدف الى وضع السياسات والخطط المتعلقة بتنظيم وادارة وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم استغلالها وحمايتها من التلوث والحد من الحفر الغير قانوني.





حضر الاجتماع عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي ومستشار المحافظ فضل الاشول ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان.

سبأ [02/يناير/2018]سبأ