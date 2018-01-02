وزير التخطيط يلتقي نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم نائب الممثل المقيم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تشارلز لينش ستانتون.



وفي اللقاء رحب وزير التخطيط بنائب الممثل المقيم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .. منوها بالجهود التي تبذلها المفوضية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين.



واطلع الوزير الكميم من نائب الممثل المقيم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على الجهود التي تقوم بها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مجال دعم وإغاثة النازحين واللاجئين والمشاريع الممولة من المفوضية في هذا الصدد.



حضر اللقاء مدير عام المنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات علي ثابت حرمل ومستشار وزير التخطيط خالد جابر عفيف ومدير إدارة منظمات الأمم المتحدة التخصصية علي مطهر الارياني.

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