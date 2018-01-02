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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - يناير - 2018 الساعة 05:04:57م
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مجلس النواب يدين قرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم المستوطنات بالضفة الغربية
[02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
أدان مجلس النواب بأشد العبارات قرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وأعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، ذلك القرار باطلاً ويقضي نهائيا على عملية السلام في الشرق الوسط .. وقال " ليس للكيان الصهيوني أي سند شرعي يعطيه حق التصرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد المجلس أن هذا التصرف مدان من قبل الجميع كونه يمثل عدواناً صارخاً على الأراضي الفلسطينية.

وجدد مجلس النواب التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية بإدانة قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى.. منوها بالقرار الذي اتخذه الفلسطينيون باتجاه المصالحة الوطنية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني صوب بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

واستنكر مجلس النواب مواقف البرلمان العربي غير الواضحة تجاه القضية الفلسطينية وما يمارسه الكيان الصهيوني من تصعيد استيطاني وسياسات عدوانية ضد الشعب والأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة فيها.

وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي يتناول ما يجري في اليمن بصورة بعيدة عن الحقيقة حيث يقصف الشعب اليمني يومياً بالصواريخ والقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دولياً على مدى ثلاث سنوات وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق والمصانع والمنشآت العامة والخاصة ولم تصدر من البرلمان العربي أي أدانه لهذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تحالف العدوان السعودي.

ودعا مجلس النواب البرلمان العربي إلى عدم الكيل بمكيالين وأن يطبق الأهداف والمبادئ التي أنشئ من أجلها والدفاع عن قضايا الشعوب العربية والعمل على إيقاف العدوان على اليمن روفع الحصار والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وعدالة قضيته ودفاعه عن أراضيه.

وأكد البيان أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سيظل مدافعا عن قضايا أمته العربية والإسلامية.
سبأ
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