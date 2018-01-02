الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ منير نائف الحميري [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب نائف محمد منصور الحميري، في وفاة أبنه الشيخ منير نائف محمد الحميري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء بمناقب الشيخ منير نائف الحميري ومواقفه الوطنية والصلح بين الناس.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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