الدكتور مقبولي يعزي في وفاة عضو مجلس النواب محمد الرزوم [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

عبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي عن خالص العزاء والمواساة في وفاة عضو مجلس النواب محمد الرزوم.



وأشاد الدكتور مقبولي بمواقف فقيد الوطن محمد الرزوم الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن في المجال البرلماني.



وأعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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