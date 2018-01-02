محافظو عدن وأبين والمحويت وسقطرى يؤدون اليمين الدستورية [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

أدّى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم طارق مصطفى محمد سلام وأحمد غالب الرهوي وفيصل أحمد حيدر وهاشم سعد السقطري بمناسبة تعيينهم محافظي محافظات عدن وأبين والمحويت وسقطرى وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.



وعقب اليمين الدستورية ناقش الرئيس الصماد مع المحافظين الأوضاع في محافظات عدن وأبين والمحويت وسقطرى .. مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.



وحث على تهيئة الظروف وتعزيز الأداء الإداري والتنفيذي بما ينسجم مع التحديات الراهنة وتفعيل العمل وفقا معطيات الواقع الجديد .. وقال " إننا نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحديات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والأمان والاستقرار ".



وأشار إلى أن المرحلة صعبة ودقيقة في ظل استمرار العدوان والحصار لما يقارب ثلاثة أعوام، ما يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهود لتجاوز الصعوبات الراهنة وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع في المحافظات والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وحث على ضرورة مضاعفة الجهود والاهتمام بأوضاع المحافظة ومتابعة احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية وحل قضايا المواطنين.



وزود الرئيس الصماد محافظو المحافظات بالتوجيهات والتعليمات الكفيلة بالعمل على خدمة محافظاتهم على مختلف المستويات والمسارات، وأن يكونوا خير عون لحكومة الإنقاذ للارتقاء بالأداء.. متمنيا لهم التوفيق في مهامهم القادمة.

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