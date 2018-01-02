رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يؤدي اليمين الدستورية [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

أدى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء علي علي يحيى العماد بمناسبة تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.



وعقب اليمين الدستورية أكد الرئيس الصماد خلال لقائه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على حجم المهام والمسئوليات الجسيمة التي يجب أن تضطلع بها قيادة الجهاز باعتبارها مؤسسة رقابية معنية بالقضاء على الاختلالات والتجاوزات والفساد.



وشدد على ضرورة تعزيز العمل والأداء ومعرفة مواقع الخلل والقصور والاستفادة من الخبراء والرؤى الثاقبة في كيفية التعامل مع قضايا الفساد والاختلالات في عدد من المرافق والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.



وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى قيادة وأعضاء وكوادر الجهاز على تحمل المسئولية والتحلي بالشجاعة والقوة والإرادة والابتعاد عن المصالح الذاتية والنفعية الضيقة التي يكون المسئول أسيرا لها.



كما أكد ضرورة منح الصلاحيات للمختصين في الجهاز بعيدا عن المركزية المفرطة التي تتجاوز في أحيان كثيرة الإمكانيات والقدرات في السيطرة والقيادة.



من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاستعداد للعمل بكل الامكانيات والطاقات لتحقيق المهام والمسئوليات المناطة.

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