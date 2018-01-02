نائبا رئيس الوزراء ووزيرا الإعلام والنفط يؤدون اليمين الدستورية [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

أدّى اليمين الدستورية اليوم أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإعلام عبدالسلام علي محمد جابر ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله ناجي دارس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.



وعقب اليمين الدستورية .. وجّه الرئيس الصماد نائبا رئيس الوزراء ووزيرا الإعلام والنفط بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة، بما ينعكس إيجابا على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية.



وأكد ضرورة التركيز على الأولويات خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمتها استقرار الحالة الأمنية وتعزيز السكينة العامة فضلا عن تعزيز الأداء وتحسين الخدمات وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى المهام الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء ما يتعرض له من عدوان وحصار ومؤامرة تستهدف النيل من وحدته وأمنه واستقراره.



وأعرب عن تمنياته لنائبي رئيس الوزراء والوزراء الجدد بالتوفيق في أداء مهامهم العملية خلال الفترة المقبلة .. مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود في تطوير مستوى الأداء بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة .

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