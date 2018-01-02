محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم العدوان













جددت وزارة حقوق الإنسان التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن منذ مارس 2015م.



وطالبت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر، والعمل على وضع الحلول السياسية لإحلال السلام باليمن كونه الجسر الوحيد والآمن لإنهاء الأزمة .



إلى ذلك أوضح مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات محطة وقود وسوق شعبي بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مواطناً وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة أولية.



وأورد المصدر أسماء بعض الشهداء والجرحى الذين تم التعرف عليهم في الغارة التي استهدفت محطة الوقود التابعة للمواطن صالح الوصابي .



الشهداء :



أحمد محمد فتيني دالي

علي طالب عريم



علي محمد محروس

منصور عبدالله زيد عريم

منصور علي محسن عيدروس

الطفل ماهر صادق محروس



فيما أسماء الجرحى :



الطفل نسيم صادق محروس

أحمد منصور محروس

أحمد أمين عيدروس

يحيى محمد بكير



وأشار المصدر إلى أنه جار البحث عن أسماء بقية الضحايا وذلك بسبب تفحم بعض الجثث الأمر الذي أدى إلى صعوبة التعرف عليها.

سبأ [02/يناير/2018] صنعاء - سبأ:سبأ