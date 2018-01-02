محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد 10 مواطنين بغارات لطيران العدوان على صعدة صعدة- سبأ:



استشهد عشرة مواطنين بغارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سبعة مواطنين استشهدوا بغارة لطيران العدوان على سيارة بالطريق العام في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن مواطن استشهد بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على جرافة في منطقة يسنم بمديرية باقم.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن فجر اليوم غارة على الطريق العام في آل عمار بمديرية الصفراء ما أدى إلى استشهاد مواطنين أثنين.

سبأ [02/يناير/2018]سبأ