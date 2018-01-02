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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - يناير - 2018 الساعة 04:19:21م
حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم العدوان
جددت وزارة حقوق الإنسان التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن منذ مارس 2015م.
باكستان ردا على ترامب: الأموال الأمريكية لم تكن عملا خيريا
انتقد وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين مشيرا إلى أن الأموال التي قدمتها واشنطن لبلاده لم تكن عملا خيريا.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
الدوري الإنجليزي الممتاز..مانشستر يونايتد يضع حدًا للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون
تخلّص فريق مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء امس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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إعطاب أربع آليات للغزاة والمرتزقة شمال يختل بتعز
[02/يناير/2018]
تعز- سبأ:
أعطب الجيش واللجان الشعبية اليوم أربع آليات عسكرية تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا مدرعة وثلاث آليات للغزاة والمرتزقة شمال يختل.
سبأ
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