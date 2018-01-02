محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان يلحقون بجيش العدوان ومرتزقته خسائر فادحة صنعاء- سبأ:



ألحق أبطال الجيش واللجان الشعبية خسائر فادحة في صفوف جيش العدوان السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية في مختلف الجبهات.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية على مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران وتم استهداف تعزيزاتهم بصواريخ الكاتيوشا ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء وتم تكبيدهم خسائر فادحة، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين غرب موقع الشبكة ورقابتي حصن الحماد ونهوقة ورقابة السديس وموقع المخروق في نجران.



وأكد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقعي الدخان وجحفان في جيزان، وأحد مرتزقة الجيش السعودي في جبل سبحطل في عسير، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع المسنا.



وفي محافظة تعز أوضح المصدر أنه تم تدمير 3 أطقم للغزاة والمرتزقة شمال يختل ومصرع من على متنها، وتدمير مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الحرزين بالهاملي، بينما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال الريقية وتبة السمين في ذباب.



وبيّن المصدر أن عدد من المرتزقة سقط بين قتيل وجريح في استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعاتهم في منطقة الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب، فيما تم قنص 8من المرتزقة في مناطق متفرقة في المديرية ذاتها.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان تصدوا في محافظة لحج لزحف مرتزقة العدوان باتجاه تبة الدار الأبيض في منطقة سوق الخميس وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

سبأ [02/يناير/2018]سبأ