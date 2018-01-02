رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز..مانشستر يونايتد يضع حدًا للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون ليفربول-سبأ:



تخلّص فريق مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء امس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة 57، والإنجليزي جيسي لينجارد بالدقيقة 81.



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثاني "مؤقّتا" وبفارق نقطتين أمام حامل اللقب تشيلسي، فيما توقّف رصيد إيفرتون عند النقطة 27، علماً بأنه تلقّى الخسارة الثانية له بقيادة المدرب الجديد سام ألارادايس.



بدوره، اقتنص ليفربول فوزاً قاتلاً من مضيفه بيرنلي بهدفين لواحد، وسجل هدفي "الريدز" ساديو ماني في الدقيقة 61، وراجنار كلافان بالدقيقة 94، بينما أحرز هدف بيرنلي يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 88.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة بالمركز السابع.



وفي مباريات أخرى، فاز ليستر سيتي على هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة، ونيوكاسل يونايتد على ستوك سيتي بهدف دون مقابل، وتعادل برايتون مع بورنموث بهدفين لمثلهما.

سبأ [02/يناير/2018]سبأ