الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية ضبط غواصة تجسسية تابعة لقوى العدوان [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

وزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية ضبط القوات البحرية والدفاع الساحلي لمركبة تجسسية مسيرة عن بعد تابعة لقوى العدوان في المياه الإقليمية اليمنية.



والمركبة عبارة عن غواصة ذاتية التحكم نوع ريموس تقوم بعمليات استكشافية كاستكشاف الألغام وحطام السفن وجمع المعلومات من أعماق البحر.



وتعمل المركبة التي تشبه الطوربيد، بعدة أنظمة أرسال، كما تعمل بالطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة، وتقطع في الثانية 3 أمتار أي بسرعة حوالي 0.833 كيلو متر في الساعة.



وتقوم هذه الغواصة التجسسية بجمع المعلومات الاستكشافية أو العسكرية وإرسالها إلى الجهة المرتبطة بها كسفينة او قاعدة عسكرية أو زوارق.

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