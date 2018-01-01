ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 11:48:21م
صدور عدد من القرارات الجمهورية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
آخر الأخبار:
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية ضبط غواصة تجسسية تابعة لقوى العدوان  
محافظ الحديدة يدشن حملة ''سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
قنص ثمانية مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ الحديدة يدشن حملة ''سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان
[01/يناير/2018] الحديدة - سبأ:
دشن محافظ  الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم بهيئة مستشفى الثورة العام حملة '' سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان.

تهدف الحملة التي تنفذها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة على مدى شهر، تلبية أهم الإحتياجات الطارئة والعاجلة لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية.

وفي التدشين أكد المحافظ الهيج أهمية تفاعل المجتمع مع مرضى السرطان ودعم الميسورين ورجال الأعمال لهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب إنخفاص الموارد المالية وتوقف الداعمين وارتفاع عدد المصابين.

ودعا رجال المال والأعمال والشركات التجارية والمواطنين إلى المشاركة والمساهمة في هذه الحملة التي ستنعكس إيجابا على مرضى السرطان وتوفير احتياجات المركز العلاجية.

وفي تدشين الحملة التي حضرها رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل ومدير مكتب الإعلام عادل مكي، أوضح المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مكافحة السرطان بالحديدة ياسر نور أن الحملة التي تنظم على مستوى الجمهورية تأتي لتبصير المجتمع بمعاناة مرضى السرطان وحشد كافة الجهود لدعمهم ومساعدتهم وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشعبية لمواجهة آثار العدوان والحصار.

ودعا  الجميع إلى الإسهام في إنجاح الحملة لتعزيز التكافل والتراحم الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار نور إلى أن الحالات المصابة بالسرطان بالحديدة والمقيدة لدى فرع المؤسسة عام 2017 م وصل إلى خمس آلاف و15 حالة وبلغ عجز المؤسسة لدى الآخرين 62 مليون ريال قيمة علاجات وأدوية.. لافتا إلى أن التكلفة التشغيلية الشهرية للمركز 25 مليون ريال.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية ضبط غواصة تجسسية تابعة لقوى العدوان  
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
قنص ثمانية مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
صد زحف لمرتزقة العدوان بمنطقة سوق الخميس في لحج
الرئيس الصماد يعزي في وفاة محمد أحمد الضلعي
تشييع جثمان عضو مجلس النواب محمد الرزوم بمحافظة حجة
مصلحة التأهيل توزع مواد إيوائية بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم 
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المحامية راقية حميدان
وزير الداخلية يدشن المرحلة الأولى للعمل بالنظام الآلي لإصدار التصاريح الإلكترونية

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
[01/يناير/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم 
[01/يناير/2018]
وزارة الصحة تدين مجازر العدوان في الحديدة وحجة وصعدة
[01/يناير/2018]
وقفة حاشدة بمديرية السلفية بريمة بمرور ألف يوم من العدوان
[01/يناير/2018]
وقفة لأبناء شهارة والمدان بعمران للتنديد بجرائم العدوان
[01/يناير/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by