محافظ الحديدة يدشن حملة ''سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان [01/يناير/2018] الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم بهيئة مستشفى الثورة العام حملة '' سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان.



تهدف الحملة التي تنفذها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة على مدى شهر، تلبية أهم الإحتياجات الطارئة والعاجلة لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية.



وفي التدشين أكد المحافظ الهيج أهمية تفاعل المجتمع مع مرضى السرطان ودعم الميسورين ورجال الأعمال لهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب إنخفاص الموارد المالية وتوقف الداعمين وارتفاع عدد المصابين.



ودعا رجال المال والأعمال والشركات التجارية والمواطنين إلى المشاركة والمساهمة في هذه الحملة التي ستنعكس إيجابا على مرضى السرطان وتوفير احتياجات المركز العلاجية.



وفي تدشين الحملة التي حضرها رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل ومدير مكتب الإعلام عادل مكي، أوضح المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مكافحة السرطان بالحديدة ياسر نور أن الحملة التي تنظم على مستوى الجمهورية تأتي لتبصير المجتمع بمعاناة مرضى السرطان وحشد كافة الجهود لدعمهم ومساعدتهم وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشعبية لمواجهة آثار العدوان والحصار.



ودعا الجميع إلى الإسهام في إنجاح الحملة لتعزيز التكافل والتراحم الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.



وأشار نور إلى أن الحالات المصابة بالسرطان بالحديدة والمقيدة لدى فرع المؤسسة عام 2017 م وصل إلى خمس آلاف و15 حالة وبلغ عجز المؤسسة لدى الآخرين 62 مليون ريال قيمة علاجات وأدوية.. لافتا إلى أن التكلفة التشغيلية الشهرية للمركز 25 مليون ريال.

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