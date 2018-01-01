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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 11:48:21م
صدور عدد من القرارات الجمهورية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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العدوان السعودي على اليمن
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قنص ثمانية مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
[01/يناير/2018] مأرب - سبأ:
تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليوم من قنص ثمانية مرتزقة بمواقع متفرقة بمديرية صرواح بمأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة ثمانية مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم بمواقع متفرقة بصرواح.
سبأ
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