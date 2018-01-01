[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد أحمد يحيى الضلعي عن عمر ناهز الـ 65 عاما قضى معظمة في خدمة الوطن في مجال العمل التعاوني.
وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعث بها لنجل الفقيد عبد الحكيم محمد الضلعي وكافة آل الضلعي، بمناقب الفقيد وإسهاماته في مجال العمل التعاوني الزراعي.
وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات التي لها بصمات واضحة في مجال العمل التعاوني وخدمة المجتمع.
وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ