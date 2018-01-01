تشييع جثمان عضو مجلس النواب محمد الرزوم بمحافظة حجة [01/يناير/2018] حجة - سبأ:

شيع بمديرية عبس بمحافظة حجة اليوم جثمان فقيد الوطن عضو مجلس النواب محمد محمد الرزوم، في موكب جنائزي كبير تقدمه محافظ المحافظة هلال عبده الصوفي وقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية.



وأشاد المشيعون بمناقب فقيد الوطن الرزوم ومواقفه وإسهاماته في مختلف المواقع التي شغلها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء في مجال العمل البرلماني وعدد من اللجان والفعاليات الوطنية.



وأكد المشيعون أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات البرلمانية والاجتماعية التي كان لها إسهامات بارزة في خدمة الوطن والصلح بين الناس.



هذا وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمسقط رأسه بدير الحسي بمديرية عبس.

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