مصلحة التأهيل توزع مواد إيوائية بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

وزعت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اليوم مواد ايوائية لنزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.



وأوضح رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي أنه سيتم توزيع سبعة آلاف فرش وبطانية على نزلاء الإصلاحيات المركزية بأمانة العاصمة والمحافظات في إطار الخطة السنوية للمصلحة في توفير الاحتياجات والخدمات الضرورية لنزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات وتحسين أوضاعهم.



وأشار إلى أنه سيتم توفير منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ ثلاثين مليون ريال، وكذا توزيع أدوات الطبخ والنظافة وخزانات المياه والمولدات الكهربائية وغيرها من الاحتياجات لتحسين أوضاع النزلاء.



وأشار اللواء الهادي إلى أن المرحلة الثانية من توفير احتياجات الإصلاحيات ستتضمن توزيع 132 شاشة تلفزيونية، مبيناً أنه تم استكمال توفير المواد الغذائية وتوزيعها على جميع الإصلاحيات .



ولفت إلى أنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون ريال لإعادة ترميم الإصلاحيات المركزية وخصوصاً تلك التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي.

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