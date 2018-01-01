رئيس الوزراء يعزي في وفاة المحامية راقية حميدان [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامية والمستشارة القانونية راقية عبدالقادر حميدان، والذي وافاها الأجل بالعاصمة الأردنية عمان إثر مرض عضال عن عمر ناهز سبعين عاما.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق موساته لأسرة الفقيدة وكافة آل حميدان في الوطن والمهجر بهذا المصاب .. مشيرا إلى حياة الفقيدة حميدان، الزاخرة بالعطاء والتميز والعمل الدؤوب والطويل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرتها لقضايا المرأة والطفل.



ونوه بالدور الريادي للفقيدة في ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها أول محامية على مستوى الوطن والجزيرة العربية، وما أثبتته من كفاءة في المهام التي أنيطت بها سواء في إطار عضويتها في اللجنة العليا للانتخابات أو مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا في الفعاليات الخارجية التي مثلت اليمن فيها .



وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

سبأ