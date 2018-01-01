وزير الداخلية يدشن المرحلة الأولى للعمل بالنظام الآلي لإصدار التصاريح الإلكترونية [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

دشن وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري اليوم في الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار، المرحلة الأولى من العمل في النظام الآلي لإصدار التصاريح الإلكترونية.



وفي التدشين أكد وزير الداخلية أهمية العمل بالنظام الآلي لإصدار التصاريح الإلكترونية والذي سيسهم في رفع الأداء الأمني والإداري على مستوى الإدارة خصوصاً والوزارة بصورة عامة.



حضرالتدشين رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي، والوكيل المساعد لعمليات الشرطة اللواء الدكتور محمد الهجري ، وعدد من قيادات الوزارة.

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