وزارة الصحة تدين مجازر العدوان في الحديدة وحجة وصعدة [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمحافظات الحديدة وحجة وصعدة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني " أبى العدوان السعودي الأمريكي الغاشم إلا أن يفتتح العام الجديد بمجازر جديدة بحق المدنيين في عدة محافظات حيث تجاوز عدد الشهداء أكثر من 53 في الحديدة وحجة وصعدة ".



وأشار الدكتور الكحلاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الهستيريا تأتي رداً على بيانات الإدانة الأممية والانتقادات حول مجازر الأسبوع الماضي.

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