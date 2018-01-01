بدء العمل بخط أنابيب الغاز الثاني بين الصين وروسيا [01/يناير/2018] بكين/موسكو – سبأ:

بدأ العمل بخط أنابيب الغاز الثاني بين الصين وروسيا اليوم الإثنين لترتفع واردات الصين السنوية من النفط الخام الروسي من 15 مليوناً إلى 30 مليون طن سنوياً عبر خط الأنابيب.



وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان إنشاء الخط الثاني والذي بدأ بطول 941.8 كيلومتر من منطقة موخه المتاخمة لروسيا لمدينة داتشينغ في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين في أغسطس 2016م سيمر بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين.



واضافت ان المشروع يهدف لتعميق التعاون في مجال الطاقة بين الصين وروسيا ولخدمة مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.



واوضحت ان الخط الجديد والذي يبدأ من مدينة سكوفورودينو الروسية يدخل الصين من موخه وينتهي في داتشينغ.



واكدت انه يعمل بسلاسة وينقل 3812 متراً مربعاً في الساعة لمحطة موخه.



واشارت الوكالة الى ان استخدام الخط الأول والذي يمتد من موخه إلى داتشينغ، بدأ في أول يناير 2011م، وتبلغ إجمالي قدرته السنوية على النقل 15 مليون طن. ونقل إجمالي 110 ملايين طن من النفط حتى الآن.

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