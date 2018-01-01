وقفة في عزلة بني مليك بمذيخرة بمرور ألف يوم من العدوان [01/يناير/2018] إب - سبأ:

أكد أبناء عزلة بني مليك بمديرية مذيخرة محافظة إب استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأشاروا في وقفة حاشدة اليوم بمرور ألف يوم من العدوان، بحضور وكيل المحافظة حارث المليكي إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق المدنيين من الأطفال والنساء في مختلف المحافظات .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تثني الشعب اليمني في استمرار الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن الشعب اليمني ماض في طريق الحرية والعزة والكرامة ولن يستسلم مهما تمادى العدوان في جرائمه وبلغت التضحيات.



ودعا البيان كافة أبناء الشعب اليمني إلى التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

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