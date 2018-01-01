محافظ صعدة يدشن حملة النظافة بمدينة ضحيان [01/يناير/2018] صعدة - سبأ:

دشن محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض اليوم ومعه وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد البعداني ، حملة النظافة لمدينة ضحيان التي تستمر ثلاثة أيام.



يشارك في الحملة أربعين عاملاً من عمال النظافة بهدف رفع النفايات ومخلفات الدمار نتيجة العدوان الغاشم بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



و تفقد المحافظ عوض ومعه وكيلا المحافظة المستشفى الريفي بمديرية مجز ، واطلع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى وأعمال التوسعة الجارية فيه .

واستمع من مدير الصحة بالمديرية الدكتور ياسر ثانية إلى شرح عن احتياجات المستشفى والخدمات الصحية التي يقدمها لمرتاديه .

إلى ذلك ناقش اجتماع للمجلس المحلي وفروع المكاتب التنفيذية بمديرية مجز برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض احتياجات المديرية ، والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل فيها .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة ، استعرض مدير عام المديرية محمد ضيف الله هاشم تقريراً حول أنشطة السلطة المحلية وفروع الكاتب التنفيذية بالمديرية والاحتياجات والصعوبات والمعوقات التي تواجهها .



و أشاد المحافظ بصمود قيادة السلطة المحلية وفروع المكاتب التنفيذية بالمديرية خلال ألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي، وما بذلوه من جهود في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.



وأكد أن العام 2018 م سيكون حافلاً بالعطاء والانجاز ومستوى عال من الأداء الوظيفي بشقيه المالي والإداري، لافتاً إلى أن قيادة المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة لتسيير عجلة التنمية وخدمة أبناء المحافظة.



ودعا عوض إلى تضافر الجهود وتحصين الجبهة الداخلية من خلال العمل الدؤب وتقديم الافضل . مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمات وتعاونها مع السلطة المحلية لما فيه خدمة المواطنين .

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