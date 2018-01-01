ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 11:48:21م
صدور عدد من القرارات الجمهورية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
آخر الأخبار:
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية ضبط غواصة تجسسية تابعة لقوى العدوان  
محافظ الحديدة يدشن حملة ''سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
قنص ثمانية مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ صعدة يدشن حملة النظافة بمدينة ضحيان 
[01/يناير/2018] صعدة - سبأ:
دشن محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض اليوم ومعه وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد البعداني ، حملة النظافة لمدينة ضحيان التي تستمر ثلاثة أيام.

يشارك في الحملة أربعين عاملاً من عمال النظافة بهدف رفع النفايات ومخلفات الدمار نتيجة العدوان الغاشم بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

و تفقد المحافظ عوض  ومعه وكيلا المحافظة المستشفى الريفي بمديرية مجز ، واطلع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى  وأعمال التوسعة الجارية فيه .
واستمع من مدير الصحة بالمديرية الدكتور ياسر ثانية إلى شرح عن احتياجات المستشفى والخدمات الصحية التي يقدمها لمرتاديه . 
إلى ذلك ناقش اجتماع للمجلس المحلي وفروع المكاتب التنفيذية بمديرية مجز برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض احتياجات المديرية ، والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل فيها . 
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة ، استعرض مدير عام المديرية  محمد ضيف الله هاشم تقريراً حول أنشطة السلطة المحلية وفروع الكاتب التنفيذية بالمديرية والاحتياجات والصعوبات والمعوقات التي تواجهها .

و أشاد المحافظ بصمود قيادة السلطة المحلية وفروع المكاتب التنفيذية  بالمديرية خلال ألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي، وما بذلوه من جهود في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.
 
وأكد أن العام 2018 م سيكون حافلاً بالعطاء والانجاز ومستوى عال من الأداء الوظيفي بشقيه المالي والإداري، لافتاً إلى أن قيادة المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة لتسيير عجلة التنمية وخدمة أبناء المحافظة.

ودعا عوض إلى تضافر الجهود وتحصين الجبهة الداخلية من خلال العمل الدؤب وتقديم الافضل . مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمات وتعاونها مع السلطة المحلية لما فيه خدمة المواطنين .
سبأ
  المزيد من (محلي)
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية ضبط غواصة تجسسية تابعة لقوى العدوان  
محافظ الحديدة يدشن حملة ''سأبدأ عامي بخير'' لمساعدة مرضى السرطان
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
قنص ثمانية مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
صد زحف لمرتزقة العدوان بمنطقة سوق الخميس في لحج
الرئيس الصماد يعزي في وفاة محمد أحمد الضلعي
تشييع جثمان عضو مجلس النواب محمد الرزوم بمحافظة حجة
مصلحة التأهيل توزع مواد إيوائية بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم 
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المحامية راقية حميدان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح
[01/يناير/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم 
[01/يناير/2018]
وزارة الصحة تدين مجازر العدوان في الحديدة وحجة وصعدة
[01/يناير/2018]
وقفة حاشدة بمديرية السلفية بريمة بمرور ألف يوم من العدوان
[01/يناير/2018]
وقفة لأبناء شهارة والمدان بعمران للتنديد بجرائم العدوان
[01/يناير/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by