[01/يناير/2018] صنعاء – سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2018م بتعيين أحمد محمد يحي حامد مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية.
كما صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (2) لسنة 2018م بتعيين عبدالرب صالح احمد جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي.
وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 2018م بتعيين اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي.
وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2018م بتعيين علي علي يحي العماد رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (5) لسنة 2018م بتعيين الدكتور أبوبكر حسين السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى.
كما صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (6) لسنة 2018م بتعيين صالح احمد شعبان مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية.
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