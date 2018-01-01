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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 04:54:37م
صدور عدد من القرارات الجمهورية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر عدد من القرارات
[01/يناير/2018] صنعاء – سبأ:


صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2018م بتعيين أحمد محمد يحي حامد مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية.

كما صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (2) لسنة 2018م بتعيين عبدالرب صالح احمد جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي.

وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 2018م بتعيين اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي.

وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2018م بتعيين علي علي يحي العماد رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (5) لسنة 2018م بتعيين الدكتور أبوبكر حسين السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى.

كما صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (6) لسنة 2018م بتعيين صالح احمد شعبان مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية.

سبأ
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