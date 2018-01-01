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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 04:54:37م
صدور عدد من القرارات الجمهورية
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صدور عدد من القرارات الجمهورية
[01/يناير/2018] صنعاء- سبأ:


صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .

كما صدر القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2018م بتعيين الدكتور حسين عبدالله علي مقبولي وزيراً للمالية.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2018م بتعيين عبدالسلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2018م بتعيين أحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2018م بتعيين أحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة ابين.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2018م بتعيين فيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2018م بتعيين طارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2018م بتعيين هاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2018م بتعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2018م بتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2018م بتعيين حسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2018م بتعيين نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2018م بتعيين عبدالسلام ثابت نعمان وكيل أول محافظة عدن.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2018م بتعيين القاضي أحمد عبدالله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2018م بتعيين هاشم محمد هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2018م بتعيين سليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2018م بتعيين رضية محمد راوح عبدالله رئيس اللجنة الوطنية للمرأة .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2018م بتعيين إبراهيم احمد الحوثي رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2018م بتعيين خالد محمد عبدالله شرف الدين نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2018م بتعيين حسين عبدالله النميري نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2018م بتعيين طارق زيد مطهر مستشاراً لوزارة المالية .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2018م بتعيين أحمد محمد حسين الزعكري مستشارا لوزارة الأوقاف والإرشاد.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2018م بتعيين أوس أحمد عبدالله العولقي مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2018م بتعيين عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي مستشاراً لوزارة التربية والتعليم .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2018م بتعيين مجدي عبده إسماعيل الحسني وكيلاً بمحافظة الحديدة.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 2018م بتعيين الدكتور فوزي حمود محمد الصغير مستشارا لوزارة التعليم العالي.

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