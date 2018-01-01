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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 04:54:37م
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سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
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ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
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دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 33ر0 بالمائة
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  اقتصاد
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 33ر0 بالمائة
[01/يناير/2018] مسقط ـ سبأ:


أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (23ر5082) نقطة منخفضًا بـ (05ر17) نقطة وبنسبة (33ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر5099) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول (566) ألفًا و(690) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر79) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(718) ألفًا و(809) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (233ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (91ر17) مليار ريال عُماني.

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