اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 33ر0 بالمائة





أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (23ر5082) نقطة منخفضًا بـ (05ر17) نقطة وبنسبة (33ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر5099) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول (566) ألفًا و(690) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر79) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(718) ألفًا و(809) ريالات عمانية.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (233ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (91ر17) مليار ريال عُماني.

سبأ [01/يناير/2018] مسقط ـ سبأ:سبأ