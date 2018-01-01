[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
نظمت إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء فعالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بدعم منظمة اليونيسيف.
وأكد منسق منظمة اليونيسيف فهد المطيري أهمية التوعية بغسل اليدين وتوضيح المخاطر المترتبة على إهمال النظافة .
وأشار إلى استمرار فعالية اليوم العالمي لغسل اليدين بمديريات بني بهلول والحيمة الخارجية والداخلية وبني مطر الطيال ومناخه وهمدان وأرحب وبني حشيش لما للنظافة من أهمية في أوساط الطلاب والمجتمع بصورة عامة.
تخلل الفعالية فقرات إنشادية ومسرحيات توعوية .
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