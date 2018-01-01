محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة أمين العاصمة يناقش الصعوبات بمؤسسة المياه





ناقش اجتماع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة برئاسة أمين العاصمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة حمود عباد، الصعوبات التي تواجهها المؤسسة وتعيق سير عملها وتأدية واجباتها.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيلا قطاع الخدمات علي السقاف والوحدات الإدارية علي القفري، إلى الجوانب المتعلقة بتحسين خدمات المياه وإيجاد المعالجات الكفيلة بتوفير ماده الديزل بصور عاجلة ووضع الإجراءات والإمكانيات اللازمة لدعم المؤسسة في استمرار تقديم خدماتها للمواطنين وضخ المياه للأحياء والمناطق في المديريات.



وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لما من شأنه توفير الدعم لمؤسسة المياه بالأمانة بما يضمن مساندة جهود السلطة المحلية في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير إحدى أهم الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب.



وأكد أمين العاصمة ضرورة مضاعفة الجهود في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كافة الخدمات العامة لهم وخاصة في ظل استمرار العدوان .. مثمنا صمود وثبات كادر وموظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .



وأشاد بجهود قيادة المؤسسة ومدير وموظفي إدارة تكنولوجيا المعلومات في تأسيس نظام آلي متطور وحديث لتحصيل الفواتير وتحسين تقديم خدمات المؤسسة .. مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة المتقدمة في إنشاء نظام آلي حديث ومتطور لتطوير عمل المؤسسة والارتقاء بخدماتها وتخفيف معاناة المشتركين أثناء تسديد فواتير المياه والصرف الصحي وبما يكفل الحفاظ على إيرادات المؤسسة وتعزيز أداءها.



ودعا عباد الجميع إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة.



بدوره استعرض القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس نشاط وجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمات للمواطنين رغم شحة الموارد المالية والإمكانيات المتاحة التي تواجه المؤسسة جراء استمرار العدوان واستهدافه المتكرر لقطاع المياه والقطاعات الخدمية المختلفة.



وأشار إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين .. مؤكدا ضرورة دعم قيادة الأمانة والسلطة المحلية للمؤسسة وتوفير الإمكانيات اللازمة وأهمها توفير مادة الديزل وغيرها لاستمرار نشاط وعمل مؤسسة المياه.



وتطرق المهندس مداعس إلى الأهداف الرئيسية للنظام الآلي المتمثلة في تعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطنين وضبط عملية التحصيل الميداني لفواتير المياه وكذا إصدار السندات الآلية للتحصيل ميدانيا وتعزيز الإيرادات.



ولفت إلى ما تضمنه تقرير انجاز التحصيل الميداني لفواتير المياه من استلام الأجهزة الخاصة بالنظام وفحصها وتجربتها والأعمال البرمجية التي تمت وإعدادات البنية الخاصة بشبكة المعلومات بالإضافة إلى متطلبات التنفيذ وعمل حملات توعية للمواطنين بالخدمة.



حضر عدد من وكلاء ومدراء عموم أمانة العاصمة والمؤسسة.

سبأ [01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:سبأ