رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات سهلة لهاليب وشارابوفا في بطولة شينتشين للتنس





أطاحت سيمونا هاليب المصنفة الأولى العالم بالأمريكية نيكول جيبس بينما قدمت ماريا شارابوفا أداء سلسا في انتصارها بمجموعتين متتاليتين على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو في الدور الأول لبطولة شينتشين المفتوحة للتنس للسيدات اليوم الاثنين.



وسددت هاليب، الذي حققت الفوز 6-4 و6-1، ثلاث ضربات إرسال ساحقة إضافة إلى 12 ضربة حاسمة وكانت في أقوى حالاتها لتضرب موعدا مع الصينية دوان ينغ ينغ في الدور الثاني بعد فوز الأخيرة على يفجينا رودينا 6-2 و7-5.



أما شارابوفا التي نالت خمسة ألقاب كبرى، فقد سددت 18 ضربة حاسمة وأنهت المباراة بالفوز على المخضرمة بوزارنسكو 6-3 و6-صفر في ساعة واحدة و22 دقيقة.



وستواجه اللاعبة الروسية في الدور المقبل الأمريكية اليسون ريسك وصيفة بطلة 2017 والتي أطاحت بالصينية وانغ قيانغ المصنفة الخامسة في البطولة يوم الأحد.



وفازت لاعبة الجبل الأسود دانكا كوفينيتش غير المصنفة في البطولة، والتي تحتل المركز 123 في التصنيف العالمي، على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة 4-6 و6-2 و6-3.



واجتازت الصينية بينغ شواي،التي تمثل أمل بلادها في الفوز باللقب، عقبة الروسية آنا بلينكوفا بنتيجة 6-3 و6-4 لتواجه المجرية تيميا بابوش التي فازت على الصينية وانغ تشي-وو 6-1 و6-1.

سبأ [01/يناير/2018] سنغافورة – سبأ:سبأ