محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يطلع على الأضرار بمدرستي خديجة وخالد بن الوليد





اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على الأضرار التي لحقت بمدرستي خديجة بنت خويلد الأساسية- الثانوية وخالد بن الوليد الأساسية بمدينة ذمار جراء قصف طيران العدوان لمكتب الجمارك الأسبوع الماضي.



واستمع المحافظ المقدشي خلال الزيارة من القيادات التربوية بالمدرستين إلى شرح عن الأضرار التي لحقت بهما.



ووجه المحافظ بسرعة ترميم المدرستين وإضافة مخارج لمدرسة خديجة بما يسهل الدخول والخروج بسهولة وتنفيذ برامج نفسية للطالبات والطلاب لمعالجة الآثار النفسية التي خلفها القصف.



وأكد أن ما يقوم به العدوان من جرائم لن تثني أبناء الشعب اليمني من مواصلة البناء والتنمية في مختلف مرافق العمل والإنتاج، فضلا عن استمرار الطلاب في التحصيل العلمي في المدارس والجامعات والمعاهد مهما أوغل العدوان في سفك الدم ودمر البنى التحتية.



رافقه خلال الزيارة نائب مدير إدارة التربية والتعليم بالمحافظة سعيد الغابري ومدير مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان وعضو الهيئة الإدارية بمحلي مدينة ذمار حمود المصقري ومدير إدارة التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي.

سبأ [01/يناير/2018] ذمار - سبأ:سبأ