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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 04:54:37م
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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
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دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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بلغاريا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
[01/يناير/2018] بروكسل ـ سبأ:


تولت بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم ، وهى المرة الأولى لهذه الدولة البلقانية، التي أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 .

ويتوقع أن تركز رئاسة بلغاريا على توحيد التكتل حول إصلاح سياسات الهجرة وغيرها من القضايا.

واتفق رؤساء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على التوصل إلى حل وسط حول كيفية تطوير نظام اللجوء للاتحاد الأوروبي بحلول يونيو المقبل.

وستستهدف بلغاريا أيضا رفع احتمالات انضمام الدول المجاورة لها في غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي .

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من خارج التكتل بالمنطقة خلال قمة في العاصمة البلغارية صوفيا في 17 مايو المقبل .

سبأ
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