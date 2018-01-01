عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بلغاريا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي





تولت بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم ، وهى المرة الأولى لهذه الدولة البلقانية، التي أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 .



ويتوقع أن تركز رئاسة بلغاريا على توحيد التكتل حول إصلاح سياسات الهجرة وغيرها من القضايا.



واتفق رؤساء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على التوصل إلى حل وسط حول كيفية تطوير نظام اللجوء للاتحاد الأوروبي بحلول يونيو المقبل.



وستستهدف بلغاريا أيضا رفع احتمالات انضمام الدول المجاورة لها في غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي .



ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من خارج التكتل بالمنطقة خلال قمة في العاصمة البلغارية صوفيا في 17 مايو المقبل .

سبأ [01/يناير/2018] بروكسل ـ سبأ:سبأ