ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
تعرضت محافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية لاستهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال ألف يوم من العدوان طال البنية التحتية في كافة القطاعات الخدمية والمحلية والإيرادية والخاصة ومنازل المواطنين، تسببت في خسائر أولية قدرت بمبلغ 800 مليون دولار
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
آخر الأخبار:
مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن مشروع دعم استمرارية التعليم بالأمانة وصنعاء
استشهاد وإصابة 30 مواطنا بغارات طيران العدوان على مديرية الجراحي
تشييع جثمان الشهيد الرائد داعي بكيل الغولي بصنعاء
الأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن مشروع دعم استمرارية التعليم بالأمانة وصنعاء
[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:


دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بعدد من مدارس أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أول مشاريعها للعام الجاري 2018م "مشروع دعم استمرارية التعليم".

وأوضح مدير المشروع محمد عوض أن مشروع دعم استمرارية التعليمة الذي دشنته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية يستهدف 597 من المعلمين والمعلمات بالسلال الغذائية في 14 مدرسة بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة موزعة على مديريات سنحان والتحرير والثورة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار نشاط مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية ومسؤولياتهم الاجتماعية وتجسيدا لأهدافها في التكافل الاجتماعي واستمرار التعليم.. لافتا إلى أن المشروع سيتوسع ليشمل مدارس جديدة.

ولفت عوض إلى أن المؤسسة ستواصل تقديم العون والإغاثة وخاصة للمدرسين والمدرسات بما يسهم في استمرارهم في العملية التعليمية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة 30 مواطنا بغارات طيران العدوان على مديرية الجراحي
تشييع جثمان الشهيد الرائد داعي بكيل الغولي بصنعاء
الأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
طيران العدوان يستهدف محطة وقود في مديرية الجراحي بالحديدة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على سحار بصعدة
مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة وضبط مركبة تجسسية للغزاة
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم
عمليتان للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو بجيزان ونجران

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 30 مواطنا بغارات طيران العدوان على مديرية الجراحي
[01/يناير/2018]
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
[01/يناير/2018]
طيران العدوان يستهدف محطة وقود في مديرية الجراحي بالحديدة
[01/يناير/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على سحار بصعدة
[01/يناير/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم
[01/يناير/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by