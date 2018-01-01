[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بعدد من مدارس أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أول مشاريعها للعام الجاري 2018م "مشروع دعم استمرارية التعليم".
وأوضح مدير المشروع محمد عوض أن مشروع دعم استمرارية التعليمة الذي دشنته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية يستهدف 597 من المعلمين والمعلمات بالسلال الغذائية في 14 مدرسة بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة موزعة على مديريات سنحان والتحرير والثورة.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار نشاط مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية ومسؤولياتهم الاجتماعية وتجسيدا لأهدافها في التكافل الاجتماعي واستمرار التعليم.. لافتا إلى أن المشروع سيتوسع ليشمل مدارس جديدة.
ولفت عوض إلى أن المؤسسة ستواصل تقديم العون والإغاثة وخاصة للمدرسين والمدرسات بما يسهم في استمرارهم في العملية التعليمية.
سبأ