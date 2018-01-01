[01/يناير/2018] الحديدة - سبأ:
استشهد وأصيب 30 مواطنا كحصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت اليوم سوقاً شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران استهدف بثلاث غارات محطة وقود وسوق شعبي بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مواطن وإصابة عشرة آخرين في حصيلة أولية.
فيما أوضح مصدر طبي أن مستشفيات الحديدة استقبلت حتى الأن عشرة مصابين بجروح بليغة جراء غارات العدوان.. مؤكدا أن عدد الشهداء مرشح للزيادة حيث ما تزال فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا.
وأدان المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق المواطنين .. مؤكدا أن هذه المجزرة التي تأتي مع بداية العام الجديد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
سبأ