استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان تعرضت محافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية لاستهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال ألف يوم من العدوان طال البنية التحتية في كافة القطاعات الخدمية والمحلية والإيرادية والخاصة ومنازل المواطنين، تسببت في خسائر أولية قدرت بمبلغ 800 مليون دولار سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة. ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة. تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح) دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.