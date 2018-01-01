[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
شيع اليوم بصنعاء جثمان شهيد الوطن والقوات الخاصة الشهيد الرائد داعي بكيل محمد سنان الغولي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان في جبهة الخوخة.
وخلال مراسم التشييع التي تقدمهما رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن محمد المقداد ووكيل محافظة عمران عبد الرحمن الغولي ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي أبو حليقة ومدير دائرة الرقابة العميد الركن عبد العزيز صلاح ، أشاد المشيعون بالأدوار البطولية والملاحم الخالدة التي سطرها الشهيد في جبهات العزة و الكرامة و الشرف دفاعا عن الوطن و سيادته.
و عبر المشيعون عن إدانتهم لكل جرائم العدوان بقيادة السعودية وقصفه الهستيري و استهدافه المتعمد للشعب اليمني و تدمير مقدراته ومكتسباته الوطنية ،مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات بالمال والرجال من اجل سيادة اليمن وعزة وكرامة شعبه .
شارك في التشييع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وأقارب الشهيد
سبأ