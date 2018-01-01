[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
أكد المركز الوطني للأرصاد أن المرتفعات الجبلية وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال الجزيرة العربية .
وتوقع المركز استمرا الأجواء الباردة مع احتمال تكوّن الصقيع على محافظات عمران ،صنعاء ،ذمار ،البيضاء خلال ال 24 ساعة القادمة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .
وحذر المركز في نشرته الجوية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن ، و العاملين خلال فترة الليل والصباح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة
ونبه المركز المزارعين من ظاهرة الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية .
سبأ