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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
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الأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
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  محلي
الأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
[01/يناير/2018] صنعاء - سبأ:


أكد المركز الوطني للأرصاد أن المرتفعات الجبلية وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال الجزيرة العربية .

وتوقع المركز استمرا الأجواء الباردة مع احتمال تكوّن الصقيع على محافظات عمران ،صنعاء ،ذمار ،البيضاء خلال ال 24 ساعة القادمة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .

وحذر المركز في نشرته الجوية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن ، و العاملين خلال فترة الليل والصباح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة

ونبه المركز المزارعين من ظاهرة الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية .

سبأ
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