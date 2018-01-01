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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
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مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة وضبط مركبة تجسسية للغزاة
[01/يناير/2018]
صنعاء - سبأ:

تكبد جيش العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية , فيما ضبطت القوات البحرية والدفاع الساحلي مركبة تجسسية للغزاة في المياه الإقليمية اليمنية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوات البحرية والدفاع الساحلي ضبطت مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للغزاة في المياه الإقليمية اليمنية .

وأشار المصدر إلى قنص أربعة جنود سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة بمنطقة نجران , في حين استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في تبة الشبكة قبالة منفذ الخضراء , نهوقة بالمنطقة نفسها .

في عسير تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الربوعة , رقابة الهنجر وشرق جبل سبحطل بقذائف المدفعية , وتم قنص أثنين من المرتزقة واستهداف معدل عيار 12.7 في سبحطل ، وجندي سعودي تم قنصه في الربوعة .

وذكر المصدر أن أربعة جنود سعوديين لقوا مصرعهم بعمليات قنص في المعنق , تبة الكرس , حامضة بقطاع جيزان , في حين تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آخرى في جبل العزة ,وإحراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في تبة الرمضة .

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم غرب تبة الحرزين بالهاملي في محافظة تعز , و تدمير ثلاث آليات وناقلة محملة بالسلاح شمال يختل بالمخا .

كما فجرت وحدة الهندسة للجيش واللجان مدرعتين وآلية عسكرية للمرتزقة ومصرع كل من كان على متنها شمال يختل بالمخا ,في حين تم قنص اثنين من المرتزقة في الجرة وشمال معسكر خالد بالحافظة .











وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان قصفت تجمعات المرتزقة في وادي ربيعة وكوفل بمديرية صرواح في مأرب ، وتم قنص خمسة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .

وفقا للمصدر قتل و جرح عدد من المرتزقة في ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في منطقتي عروق العبيد بمديرية المتون , وادي شواق بمديرية الغيل ومنطقة الغرفة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف .

كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في حليف بمديرية الغيل في الجوف وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

سبأ
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