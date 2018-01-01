كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى صادرات لها في عام 2017 سول – سبأ :



أفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم أن كوريا سجلت أعلى مستوى صادرات لها في عام 2017.



وأوضحت الوزارة أن البيانات الأولية أظهرت أن حجم الصادرات في عام 2017 بلغ 573.9 مليار دولار.



وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في عام 2017 بنسبة 15.8% مقارنة مع العام الذي سبقه، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 1956 الذي بدأت فيه جمع البيانات التجارية.



كما ارتفعت صادرات وواردات كوريا الجنوبية بنسبتي 8.9% و13% على التوالي على أساس سنوي في شهر ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى 49 مليار دولار و43.3 مليار دولار على التوالي.

سبأ [01/يناير/2018]سبأ