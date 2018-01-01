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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
تعرضت محافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية لاستهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال ألف يوم من العدوان طال البنية التحتية في كافة القطاعات الخدمية والمحلية والإيرادية والخاصة ومنازل المواطنين، تسببت في خسائر أولية قدرت بمبلغ 800 مليون دولار
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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  اقتصاد
كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى صادرات لها في عام 2017
[01/يناير/2018]
سول – سبأ :

أفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم أن كوريا سجلت أعلى مستوى صادرات لها في عام 2017.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الأولية أظهرت أن حجم الصادرات في عام 2017 بلغ 573.9 مليار دولار.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في عام 2017 بنسبة 15.8% مقارنة مع العام الذي سبقه، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 1956 الذي بدأت فيه جمع البيانات التجارية.

كما ارتفعت صادرات وواردات كوريا الجنوبية بنسبتي 8.9% و13% على التوالي على أساس سنوي في شهر ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى 49 مليار دولار و43.3 مليار دولار على التوالي.

سبأ
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