محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 11 شخصاً في عدد من محافظات الجمهورية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منازل المواطنين في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية .



وأشار المصدر إلى إصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، كما استشهد مواطن إثر غارة استهدفت دراجات نارية في الخط العام بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، وشن الطيران ثلاث غارات أخرى على المديرية نفسها .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم وألقى قنابل ضوئية عليها ، كما شن غارتين على جبل النهدين بالعاصمة صنعاء .



وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح و المناطق الغربية من مديرية منبه ، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف .



كما شن الطيران أربع غارات على منطقة آل الصيفي ، وثمان غارات على محميات زراعية بالقرب من الطلح بمديرية سحار .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مجازة في عسير وغارة على وادي جارة في جيزان ، و مثلها على موقع الطلعة في نجران .

سبأ [01/يناير/2018]سبأ